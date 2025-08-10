ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಾಧವ್ ತಿರುಗೇಟು

ಕಲಬುರಗಿ: 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಮತಗಳ್ಳತನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತಗಳ್ಳತನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 2019ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಜಾಧವ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಬೋಗಸ್ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
“2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಾದರೆ,
ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು” ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಅಫಜಲಪುರ -15 ಸಾವಿರ ಚಿತ್ತಾಪುರ – 8600
ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ -37204 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು 43247 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 15 ಸಾವಿರ, ಜೇವರ್ಗಿ 12 ಸಾವಿರ, ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ10 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿದ್ದರು ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
1100 ಮತದಾರರಿರುವ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಬಹುಶಃ
ಖಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು ಎಂದರು.
“ನಾನು ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸುಳ್ಳು ಮತದಾರರೇ ಕಾರಣ” ಎಂದು ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಗುಡುಗಿದರು.