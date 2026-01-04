ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ

ಜಮಖಂಡಿ: ಜ.4: ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ಧಾರವಾಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೆಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ(ಆಟೋ)ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಗೋಠೆ ಗಾಯಾಳು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಉಗಮಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೂಡಲೇ ಗಾಯಾಳು ಬಸವರಾಜ ಗೋಠೆನನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ತಾವು ಕೊಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾವಿಸಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಗಾಯಾಳುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

