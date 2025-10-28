ನ.1 ರಂದು ಚಂಡರಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ

ಗುರುಮಠಕಲ್,ಅ.28: ಶ್ರೀ ಮದ್ ಬೃಹಾದ್ವಾಶಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಾಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಶಿವರಾಮ ದಿಕ್ಷಿತಾಚಲ ಗುರುಪೀಠ. ಶ್ರೀ ಮಂತ ಸದಾನಂದ ಸಾಯನಾಚಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ಬೋಧಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ. ಶ್ರೀ ಅಚಲ ಗುರು ಗೀತಾ ಮಂದಿರ ಚಂಡರಕಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿರಮಾಂಬ ಮಾತ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕಸ್ಸಾ ಸಿದ್ದಾಚಲ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಅವರ 63 ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಾತೆ ಮಂತ ಸುಶಿಲಮಾಂಬ ಶ್ರೀ ಮಂತ ಸದಾನಂದ ಸಾಯನಾಚಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದ ಪೂಜೆ ನವಂಬರ್ 1 ರಂದು ದು ಜರಗುವುದು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸೆವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸಾಯಿದಾಸು ಮಂತ ಚಂಡರಕಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
