Friday, April 10, 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪುಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭ

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪುಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭ

Bangalore_Newsroom
ಕೆಜಿಎಫ್:ಏ: ೧೦: ನಗರಸಭೆವತಿಯಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ೪೨ ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ ೩೫ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳಿದರು.


ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಾಟ ನಡೆಸುವವರ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ೩೫ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ೪೨ ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಡಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಂತಾನ ಹರಣ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ಕೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


ಈ ವೇಳೆ ನಗರಸಭೆ ಎಇಇ ಕಿರಣ್,ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಮಂಗಳಾಗೌರಿ, ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

