ಆಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ, ಲೋಪದೋಷಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.೦೨- ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬAದಿರುವ ಲೋಪದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವರ ಮೇಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರು ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ನವೆAಬರ್ ೨೬ ರಿಂದ ೨೮ರ ವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕಿನ ಆಹಾರ ಸಗಟು ಗೋದಾಮು, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ, ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡಿವೆ. ಕೂಡಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿ.ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ.ಇ.ಓ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಪಡಿತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಡಿತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ದಾಸ್ತಾನಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಿಸ್ಟ್ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ೫೩ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ೨೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡುಬAದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಹಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ೧೨ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬAದಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗಾಜೀಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಿಸದೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ಗಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದೆ. ಕ್ಣೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿAದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಲಾಹೋಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಶರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತಾದರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬಾಪೂ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ೧೪೪ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೪೨ ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಡೀಲರರು ಗಂಭೀರವಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಎಸಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬAದ ಕಾರಣ ಎರಡು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಆಜಾದಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೭೮ ರಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ಡೀಲರರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು ನೀಡಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಾಫಿ-ಟೀ ಕೊಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲೇಬರ್, ಕಿಚನ್ ಕೋಣೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಮಹಿಳಾ ಲೇಬರ್ ವಾರ್ಡ್, ಓ.ಟಿ, ಐ.ಸಿ.ಯು, ಎನ್.ಆರ್.ಸಿ.ಯು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಳ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ. ತಪಾಸಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಕಾಫಿ-ಚಹಾ ಕೊಡದಿರುವುದು ಕಂಡುಬAದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವರು ಬಡ ರೋಗಿಗಳೆ ವಿನ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಿರಿವಂತರಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಡ ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಡಾ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹುಣಸಗಿ, ಅಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮುನಾವರ ದೌಲಾ, ಕೃಷಿ ಉಪನಿರ್ದೆಶಕಿ ಅನುಸುಯಾ ಹೂಗಾರ, ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮದಾನೆ, ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ರಫೀಕ್ ಲಾಡಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
