ಪ್ರವಾಹ: ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೇಟಿ

ವಾಡಿ,ಸೆ.26-ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತಿದರಿಂದ ನದಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಇರಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಸನ್ನತಿ, ಕೊಲ್ಲೂರ, ಚಾಮನೂರ್, ಕುಂದನೂರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂಡಿತ ಶಿಂಧೆ, ನಾಲವಾರ ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್, ಗ್ರಾಮ ಲೇಖಕ ಸುನಿಲ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
