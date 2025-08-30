ಪ್ರವಾಹ: ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಜನಜೀವನ

ವಾಡಿ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಬಯಲಾಗಿ ಜನ ಜೀವನ ಸಹಜಸ್ಥೀತಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಭೀಮಾ, ಕಾಗಣಾ ನದಿಗಳು ಭೋರ್ಗರೆದು ಕೆರೆ, ಕೊಡಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ನದಿಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ದವಸಧಾನ್ಯಗಳು, ನೀರಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೊರೆದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋದರೆ ಕೆಲವರು, ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಈಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಛಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರಾತ್ರಿಗಳೆದರು.
ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೋತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿರಾಳತೆ ಕಂಡಿತು.
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಳವಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸೇಡಂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಭು ರೇಡ್ಡಿ, ತಾಪಂ ಇ.ಓ ಅಕ್ರಮ ಪಾಷಾ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಂಡಾರಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಠೋಡ, ವಾಡಿ ಪಿಎಸ್‍ಐ ತಿರುಮಲೇಶ.ಕೆ, ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರೆಪೀಡಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೋಂಚೂರಿನ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.
ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೇರಳಿ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೋಳಗಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಿಕ್ಷೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

