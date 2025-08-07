ಐವರು ಬಾಲಕರ ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರಬೀದಿನಾಯಿ ಹಾವಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಮನ್ನಾ ಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ,ಆ.7-ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಐವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಕನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಗದಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಮೀಪ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ನಾಯಿಗಳು ಮನ್ನಾ ಎಖ್ಖೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರರ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೇ ನಾಯಿಗಳೇ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಬೀದರ್ನ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯಜೊತಿ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರುವವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐವರು ಬಾಲಕರ ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿ, ಓರ್ವ ಬಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
