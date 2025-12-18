ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತರಬೇತಿ

ಹುಳಿಯಾರು, ಡಿ. ೧೮- ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋಡ್ ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಂದನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೆಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬೆಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಹಂದನಕೆರೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ, ಬೀದಿ ನಾಟಕ, ಜಾಥ, ಗೋಡೆ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಚಾಪುರ ರಂಗಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕ ನಿರಂಜನ್, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜಿ,ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಆದಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಣಿತ ಎಸ್.ಜೆ.ಭರತ್ಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಮನಾಯ್ಕ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಶಿವಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಉಪಜಲಾನಯನದ, ಜಲಾನಯನ ಸಹಾಯಕರಾದ, ಬಸವರಾಜು, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಚಂದನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.