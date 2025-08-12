ಬೊಧಕೇತರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೋಲಾರ:- ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೋರಾಡೋಣ ಎಂದ ಅವರು, ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು
ಕಾಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಸುಧಾಕರ ರಾಜು ,ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಶಿವ ಗಂಗಯ್ಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಖಲಿಮುಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ರವರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಮಾಪತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ನುಡಿದು ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಉಮಾಪತಿ, ಸಾರುಮತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಚೆ ಅಶ್ವಥ್ ವಂದಿಸಿ, ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು
ನಾಗಭೂಷಣ್ ರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು
ಬಳಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು.