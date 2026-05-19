ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ನವಲಗುಂದ, ಮೇ19 : ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಶೇರು ವಿನಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನಂದನ್ ಗುಳಾಲದ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಂಕರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯ ಕೋಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ” ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭರವಸೆಯ ಕೋಶದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪಿ ಜಿ ಕೊಪ್ಪದ ಮಾತನಾಡಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಯೋಜನೆ, ಹೂಡಿಕೆ, ಸಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶೋಧಾ ಹಡಪದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ, ದೇವರಾಜ್ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಶ್ವೇತಾ ಹೆಬಸೂರು ಸ್ವಾಗತ, ಬಿ.ಕೆ ಬಂಕಾಪುರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಆರ್ ಪಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಯಮನೂರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವಂತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು