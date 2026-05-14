ಕೈದಿಯ ಪುತ್ರನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.14-ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ್ಯ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಂದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ (ಫ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್) ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಕಡಗಂಚಿಯ ಕಾರ್ಮಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಂದಿಯ ಮಗನ 3 ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚನವನ್ನು ಭರಿಸಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವರುಗಳು ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷ ಫ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂದಿಯ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಬಂದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೋಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಫಾದರ್ ಮಿರಿಂಡಾ, ಫಾದರ್ ಮಾಕ್ಸಿಮ್, ಕಿರಣ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಜೈಲರ್ಗಳಾದ ಸಾಗರ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗರಾಜ ಮೂಲಗೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.14-ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ್ಯ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಂದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ (ಫ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್) ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಕಡಗಂಚಿಯ ಕಾರ್ಮಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಂದಿಯ ಮಗನ 3 ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚನವನ್ನು ಭರಿಸಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವರುಗಳು ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷ ಫ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಂದಿಯ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಬಂದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೋಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ರವರು ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.