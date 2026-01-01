ಕರಜಗಿ:ಜ.೧:ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜೀವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಜನರು ನಿತ್ಯವೂ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ತಾಂಡಾದಿAದ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿದ್ದರು
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೆವಾಣಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಇದೀಗ ರಾಜೀವ ನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ೫೦ರಿಂದ ೧೦೦ ಜನರು ಸಂತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಶಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ, ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದುದರಿAದ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತಿ ರೋಹಿದಾಸ ರಾಠೋಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೋಳಿ, ಲಾಲು ಜಾದವ, ಶಿವಪುತ್ರ ಜೀಡಗಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾರಭಾರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಿ. ರಾಠೋಡ, ಧನಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ, ಪರೀಲ್ ಜಾದವ, ವಿಲಾಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಕರಣ ರಾಠೋಡ, ದಿನೇಶ ರಾಠೋಡ, ಧನರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೂ ರಾಜೀವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಜನರಿಗೆ ಬಸ್ ಭಾಗ್ಯ
ಕರಜಗಿ:ಜ.೧:ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೀವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.