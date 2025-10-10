ದೇಶ ದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ: ರಾಜಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗ್ರಹ

ಜೇವರ್ಗಿ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ವಕೀಲ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಕೇಶಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನುವ ಸನಾತನವಾದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬೇಕುಮತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಗೌಡ ನರಿಬೋಳ, ಬಾಷಾ ಪಟೇಲ, ರಾಮನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಕುಂಟೋಜಿಮಠ, ಬೆಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕೊಂಬಿನ್, ಸಂತೋಷ ಅಲೂರ, ಖಾಶೀಂ ಸಾಬ ಮನಿಯಾರ, ಪಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ವೈ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ರಾಜು ಮುದ್ದಡಗಿ, ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬಿರಾದಾರ, ಕೋಳಕೂರ, ಮಲ್ಲು ವಿಜಯಕುಮಾರ ನರಿಬೋಳ, ಶಿವು ಕೊಡಚಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಗುರು ಬಳಬಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮ ಮುದವಾಳ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಜೇವರ್ಗಿ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ವಕೀಲ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.