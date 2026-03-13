Friday, March 13, 2026
ಪ್ರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ

Bangalore_Newsroom
ವಿಜಯಪುರ.ಮಾ೧೩: “ಕಲಿತದ್ದು ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಸದಾ ಕಲಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ತಾವರೆ ಹೂವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಪಸಕಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅವನು ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ,” ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಸ್. ಕೃಪಾಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.


ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾ ಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ’ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ’ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.


ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ;ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಜೇನುನೊಣವು ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಕರಂದ ಹೀರಿದಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಭಯಪಡದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.


ವಿನೂತನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ; ಜೆ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ (ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು): ಶಾರದಾ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.


ಆನಂದ್ (ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು): “ನೀರಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೊಣ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ತುಪ್ಪದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೊಣ ಬಿದ್ದರೆ ನೊಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ತುಪ್ಪ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಂತೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು,” ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು.


ಎಚ್. ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ (ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು): ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.


ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ;ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ೪ರಿಂದ ೭ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದ ಶ್ಲಾಘನೆ;ಶಾಲೆಯು ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡನೇ ಪೋಷಕರಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ೭ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಸ್ವರಚಿತ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳೆ ನೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

