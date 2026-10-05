ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾವೇಶ

ಮಾಲೂರು.ಅ.೫- ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ಇರುವ ತೈಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆಲಿಕ್ ಸಾಹು ರಾತೋಡ್ ಮಹಾಸಭಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ತೈಲೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲಿಕ್ ಸಾಹು ರಾಥೋಡ್ ಮಹಾಸಭಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡದವರು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ರೂಪ ರೇಷಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸದರು ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಸ್ರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.