ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.24 : ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮನೆಯ 38 ಸಾವಿರ ರೂ. ಚೆಕ್ ನೀಡುವಾಗ 2000 ರೂ. ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಫ್ಡಿಎ ನರಸಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016ರ ಜೂ.27ರಂದು ನರಸಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಶೇಖ್ ಚಿತ್ತಾಸಾಬ್ ಚಾವೂಸ್ ಎಂಬುವರ ಬಳಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಂಧಿüಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಏಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 4 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ, 20 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಅಶೋಕ ಚಾಂದಕವಠೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡುರಾವ, ಹಣಮಂತರಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಡಿಎಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.24 : ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮನೆಯ 38 ಸಾವಿರ ರೂ. ಚೆಕ್ ನೀಡುವಾಗ 2000 ರೂ. ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಫ್ಡಿಎ ನರಸಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.