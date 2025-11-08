ರೈತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಅಂತ್ಯ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು,ನ8: ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಡೆದ ರೈತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಸಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಚಕ್ಕಡಿ, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಅದಲ್ಲದೇ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಜನೆ-ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೈತರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಎಂ.ಎಫ್. ಜಕಾತಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಅಸಲನ್ನವರ, ಫಕ್ಕೀರ ಜಾಗಂಟಿ, ಭೀಷ್ಟಪ್ಪ ಶಿಂಧೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ, ಹನಮಂತ ಲಂಗೋಟಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ತಡಕೋಡ, ಶಂಕರ ಕಮತಗಿ, ಅಪ್ಪೇಶ ದಳವಾಯಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿಂದೆ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವನಸಿಂಗ್ ಮೊಕಾಶಿ, ಅರ್ಜುನ ಮಡಿವಾಳರ, ಅಶೋಕ ಅಳ್ನಾವರ, ಪಾರೀಸ್ ದೇಗಲೋಳ್ಳಿ, ಪ್ರವೀಣ ಸರದಾರ, ರಾಜು ದಳವಾಯಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರಿದ್ದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ವೀರಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರವೀಣ ಗಂಗೋಳ, ಸುಮಾ ಗೋರಬಾಳ, ಗಂಗಣ್ಣಾ ಹಂಪಣ್ಣವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಬಿಗಿಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇತ್ತು.