ಹಿರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಆಳಂದ: ಅ.31:ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪವನಚುಕ್ಕಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ವಾಹನ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗಳು, ಅರಣಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ರೈತರು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಟೆಂಟ್ಹಾಕಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಹೂಡಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ.
ಮುಖಂಡ ಸಿದ್ಧುಗೌಡ ಹಿರೋಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು 10 ಜನ ರೈತರ ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಪವನಚುಕ್ಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಾಹನ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ, ರೈತರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ, ಹೊಲ ಬದುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂಧಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
“ದಾರಿಮಾಡುವುದಾದರೆ ಬದುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಧರಣಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈತರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಟೆಪ್ಪಗೊಳ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಮುರುಮಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅರಣಿಯೂ ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಿರಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಹೊಲದ ಬದುಗಳು ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾನಿಯಾದರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಂಡ್ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತಮ್ಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ, ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾತ್ನೂರ್, ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಪೆÇಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾನಿ ಭರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ‘ಬದು ತೆರವುಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಕೊಳವೆ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪನೆ’ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರೈತರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧು ಹಿರೋಳಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಿಂಗ ಕೌವಲಗಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡದ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗುರಪ್ಪ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಡುಮ್ಮಾ, ರಾಮನಿಂಗ ಮಣ್ಣೆ, ಸೋಮನಾಥ ಮಣೂರೆ, ಗಜಾನಂದ ಕವಲಗಿ, ವಾಗೇಶ ಹಣಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಟೆಪ್ಪಗೊಳ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಜಟೆಪಗೊಳ, ಈರಣ್ಣಾ ಜಟೆಪಗೊಳ, ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಚುಂಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಟೆಪಗೊಳ, ಕಲಾವತಿ ಜಟೆಪಗೊಳ, ಭೀಂಬಾಯಿ ಕಿರನಾಳೆ, ಸೋನಾಬಾಯಿ ದತ್ತಾ ಪಾಟೀಲ, ಶಶೀಕಲಾ ಫುಲಾರಿ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಕವಲಗಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುತ್ರ ಪ್ರದೀಪ ಸಿಂಧೆ, ವೀರಣ್ಣಾ ಜಳಕೋಟೆ, ಕುಮಾರ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಂಬಾರ ಮತ್ತಿತರು ಇತರರು ಇದ್ದರು.
ಆಳಂದ: ಅ.31:ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಿರೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪವನಚುಕ್ಕಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ವಾಹನ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಮರಗಳು, ಅರಣಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ ರೈತರು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಟೆಂಟ್ಹಾಕಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಹೂಡಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ.