50 ದಿನ,1800 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.4: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಪ್ಪ ಯಳಸಂಗಿ ವಸ್ತಾರಿ, ಭೀಮರಾಯ ಗುಳೆದ ಶಿರವಾಳ, ಸಂಗನಬಸವ ಒಡೆಯರ ದಿಗ್ಗಿ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೊರಟಗಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ ಮೊರಟಗಿ ಅವರ ತಂಡ 50 ದಿನಗಳ 1800 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ , ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ದ್ವಾರಕಾ ನಾಗೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾಥ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವರು.
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು -ಮೂರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ 350 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಸೊನ್ನದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.ನಂತರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.ಈ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಸಂಕಾಲಿ, ಡಾ. ಕೆ.ಜಿ. ಬಿರಾದಾರ ವಸ್ತಾರಿ , ಸಿದ್ದು ಅಂಕಸದೊಡ್ಡಿ, ವಸ್ತಾರಿ, ಶಿರವಾಳ, ಶಿರಸಗಿ, ಶಹಾಪುರ, ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜೊತೆಗೆ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆಪ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
