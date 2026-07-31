ಸಿಯುಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾಕ್ಷಿ.ಎಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜು 31: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿಯುಕೆ) ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ ಅವರ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾ. ಮಂಜುಳಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ ಅವರು ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿ.ವಿ.ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು, ಅತ್ಯಂತ ಬದ್ದತೆಯಿಂದ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂದಿಗೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋ ಸಹಜ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಾ.ಮಂಜುಳಾಕ್ಷಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಯುಕೆಯ ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ರಾದ ಪ್ರೊ.ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ , ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಕೋಟ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ , ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಪಿ. ಡೋಣೂರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊ.ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮಾ, ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ ಮನೋಹರ ಬಂಡಾರಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಉದಯಕಿರಣ, ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ, ಡಾ.ಎನ್.ಸಂಜೀವರಾಯಪ್ಪ, ಡಾ.ಕಿರಣ ಗಾಜನೂರು ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಧ್ಯ್ಯಾಪಕರು ಡಾ.ಮಂಜುಳಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಆರ್.ಬಿರಾದಾರ, ವಿ.ವಿ.ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಾಂಡುದೊರೈ, ಪ್ರೊ.ಹೆಗಡಿ, ಪ್ರೊ.ಗಣೇಶ ಪವಾರ, ಪ್ರೊ.ಚಂದನ ಕುಮಾರ ಪಾಂಡಾ, ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ಡಾ.ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ, ಡಾ.ರೋಹಿಣಾಕ್ಷ ಶಿರ್ಲಾಲು, , ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ನಾಯಕ, ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಡಾ.ಆಶೀಶ ಬೆಳಂಕರ,ಡಾ.ಮುದನಾರ ದತ್ತ, ಡಾ.ಗೋವಿಂದ ಜಾಧವ, ಡಾ.ರಾಹುಲ್ ಮಹಿಷ್ಕರ, ಡಾ.ಕಿರಣ ಗಾಜನೂರು, ಡಾ.ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾದಾ, ಡಾ.ಪಿಯ್ಯಾಳಿ ರಾಯ್, ಡಾ.ಜಯದೇವಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ರವಿಕಿರಣ ನಕೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿ.ವಿ.ಯ ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಡಾ.ಆಂಜನೇಯಲು ಮಾಡಿದರು. ವಂದೇಮಾತರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜು 31: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿಯುಕೆ) ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ನಿಕಾಯದ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ ಅವರ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.