ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಬರಹಗಾರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ಕಲಬುರಗಿ :ಸೆ.13: ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ಮರಾಠಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನವಾದ ‘ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಪ್ರೇಮಸುಧಾ’ ಅವರ ಮೊದಲ ಕವನಸಂಕಲನ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಪ್ರೀತಿ ಇವು ಗೌರೀಶರ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳು, ‘ಒಲವಿನ ಒಗಟು’ ನಾಟಕ, ‘ಕ್ರೌಂಚಧ್ವನಿ’ ಗೀತರೂಪಕ ನಾಟಕ. ‘ಕರ್ಣಾಮೃತ’, ಆಕಾಶ ನಾಟಕಗಳು ರೇಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಸಂತೋಷ ಕಾಲನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪವಿರುವ ‘ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಬಳಗ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ “ಗಿರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ”ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ‘ವಿಶ್ವದ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು’ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಹಿಮಾಲಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ದೇವತಾತ್ಮ ಪ್ರವಾಸ’ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣದ ಕಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಚಯದ ತಳಹದಿಯದ್ದಾಗಿವೆ.
‘ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ’ ಶಂ.ಬಾ.ಜೋಶಿ ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಕಣವಿ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿ’ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರ ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾದರೆ, ‘ಕಂಪಿನ ಕರೆ’ ಎಂಬುದು ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಕಾವ್ಯ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತೂಕಡಿಸಿದಾಗ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ, ನವ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರು, ನವ್ಯ ಕವಿ ಬಿ.ಎ.ಸನದಿಯವರ ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಉತ್ತರಣ ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕರ ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪರೇಷೆಗಳು, ಮಾಕ್ರ್ಸ್ ವಾದ, ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು, ವಿಚಾರವಾದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಕಟಾಕ್ಷ ಎಂಬ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ, ನವ ಮಾನವತಾವಾದ, ನಾಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ದೇವರು, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ತಂಬೂರಿ, ಲೋಕಾಯತ ಎಂಬ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ ಹೀಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧನೆ ವಿಶಾಲ ಹರವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ, ಪಂಜಾಬಿ ಕತೆಗಳು, ಬಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮನುಷ್ಯ, ಮಲೆನಾಡಿಗರು, ಬರ್ಲಿನ್ ಬಂದಿತು ಗಂಗೆಯ ತಡಿಗೆ, ವ್ಯಾಸಪರ್ವ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅನುವಾದಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದತ್ತು ಹಡಪದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
