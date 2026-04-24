ನವಲಗುಂದ,ಏ24 : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ, ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ನವಲಗುಂದ ಗವಿಮಠದ ಲಿಂ, ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಥಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಜಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಲಿಂ. ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಭಾಗದ ಆರಾಧ್ಯ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಗುಡ್ಡದ ಆನವರಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಾಲೋಟಗಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗವಿಮಠದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡುವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಸಾರೆ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ರಾಮು ಮೂಲಗಿರವರಿಗೆ 11000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮು ಮೂಲಗಿರವರಿಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಬಿ. ಕೊಪ್ಪದ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಣ್ಣಪ್ಪ. ಬಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಇದೇ ವೇಳೆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ. ಈ ಸಾಲಿನ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶತ 100 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಠದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ಕಿ ಆಲೂರು ಶಿವ ಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಗವಿಮಠದ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬದಾಮಿ ನವಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಪೂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿಗೇರಿ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹಿರೇಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗಣ್ಯರಾದ ಉಮೇಶ.ಶಿರೋಳ, ಎಸ್. ಕೆ. ದೋಟಿಕಲ್ಲ, ಎಸ್. ಎಂ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ನೀರಲಗಿಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.