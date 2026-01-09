ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ: ತನಿಖೆಗೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಆಗ್ರಹ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.9-ನಗರದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪುಟ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು ಆದಲು ಬದಲು ಆಗಿರುವುದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾತ್ರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೈವಾಡವಿದೆಯೋ ಎಂಬುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಕಾನೂನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉನ್ನತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣು ಪೂಜಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಕೊನ್ನೂರ, ವಿಭಾಗ ಕಾನೂನು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಜಗಳಪ್ಪ ಅನಿಕೇರಿ, ಪ್ರಾಂತ ಫಾರ್ಮ ವಿಷನ್ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಗುಂಟಿ,ಅನಿಕೇತ ಸಾಕ್ರೆ, ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ, ಕಾಶಿನಾಥ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ,ಬಸವರಾಜ , ಮಯೂರ ಪೂಜಾರಿ, ಪವನ ಕುಮಾರ, ಸತೀಶ ರಾಥೋಡ , ಶಾಂತೇಶ ಚಕ್ಕಡಿ, ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.
