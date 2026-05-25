ಸಂಜೆ ಸೇಡಂ ಆರ್.ಆರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಮಹಾ ಫೈನಲ್:ಶಿವಸೇನಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ

ಸೇಡಂ,ಮೇ,೨೫: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಆರ್.ಆರ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶಿವಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್.ಆರ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್ ಆರ್ ರಂಜೋಳ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲೂಕಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಿAದಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಶಿವಸೇನಾ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಮತೋಲನದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಳಿಕ ವಿಜೇತ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್, ಮಾಜಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ದೇಶಮುಖ, ನಗರಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಗಣ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಮಾಲಿಕರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕ ಹಫೀಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗೌರವ : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿAದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಫೀಜ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ೧೯೫೨-೫೭ ರವರೆಗೆ ರಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಕೊಲ್ಲುರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ೧೯೭೨ ರ ವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜಮದಂಡ ಪಾಪಯ್ಯ ಸರ್ವೆಶ್, ೧೯೭೮ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಶಾಸಕ ಶೇರ್ ಖಾನ್, ೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ , ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ಮದನಾ, ೧೯೮೯ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ, ೧೯೯೪ ರಲ್ಲಿ ಜನತದಳದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ ಯವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ಬಸವಂತರೆಡ್ಡಿ ಮೊತಕಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ೨೦೦೪ ರಿಂದ ೨೦೧೩ ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಅ ಹಾಗೂ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ತೆಲ್ಕೂರ್, ಮತ್ತೆ ೨೦೨೩ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಗದು ಮತ್ತು ಕಪ್ ವಿತರಣೆ:ಪೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ೧೫೧೨೧೨ ನಗದು ಮತ್ತು ಕಪ್ ವಿತರಣೆ,ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ೮೧೨೧೨ ರೂ ನಗದು ಹಾಗೂ ಕಪ್ ವಿತರಣೆ,ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಸ್ ೫೦೦೦ ನಗದು ಕಪ್ ವಿತರಣೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ೪೦೦೦ ನಗದು, ಕಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ೪೦೦೦ ನಗದು ಹಾಗೂ ಕಪ್ ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಡೀ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಫೀಜ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ತಂಡದ ಮಾಲಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಅಂಬರೀಶ, ಕಾಶಿನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಮೊಹನಕುಮಾರ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.