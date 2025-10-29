ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.29- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಹಜ್ರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಷಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಉಮ್ಮೀದ್ ವಕ್ಫ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಕಂಪ್ಯುಟರ ಕೇಂದವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ – ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ 4,250 ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರೊಳಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ದತ್ತಾಂಶ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕಾರ್ಯವು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ಮೊದಲ ಹಂತ: ಮೇಕರ್ (ಆಚಿಣಚಿ ಇಟಿಣಡಿಥಿ) ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಚೆಕರ್ (ಗಿeಡಿiಜಿiಛಿಚಿಣioಟಿ) ಮೂರನೇ ಹಂತ: ಅನುಮೋದನೆ (ಂಠಿಠಿಡಿovಚಿಟ)
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ: ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಚುಲ್ಬುಲ್, ಆರಿಫ್ ಅಲಿ ಮನಿಯಾರ್, ರಫೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಜಮೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಗೆ (ಎoiಟಿಣ ಂಛಿಣioಟಿ ಅommiಣಣee) ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಿತಿ: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉಮ್ಮೀದ್ ವಕ್ಫ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಅಇಔ) ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನವಿ: ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತದ ಮುತ್ತವಲ್ಲಿಗಳು, ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಗಳು, ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲ್ಲಿ ತನ್ಝಿಮೌನ್ (ಸಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಚುಲ್ಬುಲ್, ಮಝರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್, ನಿಜಾಮ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್, ಆರಿಫ್ ಅಲಿ ಮನಿಯಾರ್, ಜಮೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್, ರಫೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಫ್ಜಾಲ್ ಮೆಹಮೂದ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ಗೋಲಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಲಾಯಿಕ್ ಪಾಷಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಹಜ್ರತ್ ಅಲಿ ಕೆಎಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಒ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಕರೆ
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.29- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಹಜ್ರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಷಾ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಉಮ್ಮೀದ್ ವಕ್ಫ್ ಪೆÇೀರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಕಂಪ್ಯುಟರ ಕೇಂದವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.