Thursday, April 9, 2026
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೀಜ,ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯ

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೀಜ,ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಏ.9: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,2026 ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 18.6 ಮಿ. ಮಿ ಇದ್ದು, 39.9 ಮಿ. ಮಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ
ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8.90 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ತೊಗರಿ (5.94 ಲಕ್ಷ ಹ), ಹೆಸರು (0.50 ಲಕ್ಷ ಹೆ), ಉದ್ದು (0.31 ಲಕ್ಷ ಹೆ), ಸೂಯಾಬೀನ್ (0.24 ಲಕ್ಷ ಹ), ಹತ್ತಿ (1.22 ಲಕ್ಷ ಹೆ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
2026-27 ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 22,828.03 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ-6011.17 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಹೆಸರು-535.93 , -379.40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸೋಯಾಬಿನ್ – 15681.64 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೇರಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2026-27 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 99,863 ಮೆ.ಟನ್ ರಸಗೂಬ್ಬರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 35,711 ಮೆ.ಟನ್ ರಸಗೂಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ (-ಯೂರಿಯಾ-10838 ಮೆ.ಟನ್, ಡಿಎಪಿ-9463, ಮೆ.ಟನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್-12090 ಮೆ.ಟನ್)
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಎಪಿ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮವಾರು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು

