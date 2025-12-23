ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.23: ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆÉ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಐಇಐ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅದರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತಾ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2025 ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಇಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಇಐ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೆÇ್ರ. ಉದಯಶಂಕರ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಐಇಐ ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್. ಕಕ್ಕೇರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನೀಡಿದರು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಜಿ. ಸಾಕ್ರಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರ್ಥ, ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯ ಪಾತ್ರ, ಉಪಕರಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ರೇಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪೆÇ್ರ. ವಿನೋದ್ ಎ. ಪೆÇಟ್ದಾರ್ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ನೀಡಿದರು.ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನುಐಶ್ವರ್ಯ ಕಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಖಾಜಾ ಬಂದನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾ. ವಿಷಾಲದತ್ತ ಕೊಹಿರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
