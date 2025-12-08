ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಕಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ : ಡಾ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೈನಾಳೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಮಲನಗರ: ಡಿ.೮:ಸರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಜತೆಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಸೂಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರ್ತಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೈನಾಳೆ ನುಡಿದರು.
ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ, ವಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ರೂಪಿಸಲು ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲವು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಗಣ್ಯರಾದ ಮಾರುತಿ ಅಳಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ವಹಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ ರಾಹುಲ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖ್ಯಗುರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಗವಾನ, ಸಚಿನ ಸಿಂಧೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ನುದನೂರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಢಗೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾದೇವ ಗಾಯಕವಾಡ್, ಸಚಿನ ಸಿಂಧೆ, ಶಾಂತಕುಮಾರ ಗುಡಮೆ, ಮುಖ್ಯಗುರು ಪ್ರತಿಭಾ, ಶಾಲಿವಾನ ಸಿರಸಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.ವಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಗವಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ರಮಾಕಾಂತ ಕಾಳೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಬಸವರಾಜ ಜಾಗಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆಶುಭಾಷಣ, ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಎಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR