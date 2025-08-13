ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು

ವಾಡಿ:ಅ.13: ಮಳೆ ಹಾಗು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನದಾತರ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ರೈತರಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೋಮಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುಂದನೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ 3 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಇಂದು ನಾಳೆ ಬಿಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿ ನಿಂತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳಿಯ ವಾಡಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯದೆ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಂಬಗಳು ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಸಂತೋಷ ಕೋಮಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ನೇತಾಡುತಿದ್ದು ದನಕರುಗಳು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಟಿತವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ಜೀವ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೋದಲೇ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಎತ್ತಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗು ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

“ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಎತ್ತಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಳೆ ನಿಂತಕೂಡಲೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.”
ರಾಜು ಬಿರಾದಾರ ಜೆ.ಇ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಾಡಿ

