ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಕರಜಗಿ:ಫೆ.13:ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೈಪೆÇೀಟಿ ಇರಬೇಕು,ಅಂದಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ನಮೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿ.ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ ಇವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ 12ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರಕಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ದಿ.ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ದಿ.ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಇದ್ದಾರೆ.ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ.ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ವಿಕಾಸ ಅಂಜುಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ,2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.ಪಾಲಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.ಅಲ್ಲದೇ ದಿ.ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಾ.ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಸಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಬಸವರಾಜ ಬಳೂಂಡಗಿ,ಮಹೇಶ್ ಹೂಗಾರ,ದಾನಪ್ಪ ಹೇರೂರ,ಜಗದೇವಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ,ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ ಹಿರೇಮಠ,ಶಾಮರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್,ತುಕರಾಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್,ಮಲ್ಲು ಯಂಕಂಚಿ, ಸಾಧಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್,ಭಗವಂತ್ರಾಯ ಸಂಕೋಳಿ, ಬಿಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ, ಸೌಮ್ಯಾ ಅಂಜುಟಗಿ, ವಿಕಾಸ ಅಂಜುಟಗಿ,ಸದಾಶಿವ ಅಂಜುಟಗಿ,ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಜುಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ದಿ.ರಾಯಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿತಿನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ.
-ಸಂಗಮೇಶ ಅಂಜುಟಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಶ್ರೀ ವೀರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿರವಾಳ