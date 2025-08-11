ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯ:ಸಚಿವ ದರ್ಶನಾಪುರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.11: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ವಿರಚಿತ “ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ” ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 11 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಶರಣಬಸಪ್ಪಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರುಮಾತನಾಡುತ್ತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೌಕರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓದದೇ 10 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಓದಬೇಕು. ಬರೀ ಅಂಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪು ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪಾಲಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಬಂದಾಗ ಎದೆಗುಂದದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನುನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಈ ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ 11 ದಿನದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ವಿರಚಿತ “ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣ-365” ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರವಚನಯೋಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುದಗಲ್ ಇವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ವಿರಚಿತ “ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ” ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತ, “ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣ-365” ಈ ಪುಸ್ತಕ 365 ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಸರದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಉಪನಿಷತ್ತಾಗಿದೆ, ನಡೆ-ನುಡಿ ಒಂದಾದ ವಚನ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲರ “ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣ-365” ಕೃತಿಗೆ ಬೆನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತ, ಈ ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕರಣದ ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ; ಮಾತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ; ಒಳಗೆಲ್ಲ ಅನುಭಾವದಮೃತ ; ಮುತ್ತಿನ ಹೊಳಪು ; ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ; ಮರೆಯಲಾಗದ, ಮರೆಯಲೇಬಾರದ ಸಂದೇಶ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸಣ್ಣವರು, ದೊಡ್ಡವರು, ಬಲ್ಲಿದರು, ಬಡವರು ಯಾರಾದರೇನು? ಎಂದಿದ್ದಾರೆಎಂದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಚನ್ನಾರಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ನಾಡೋಜ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ‘ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ’ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗುರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಮ್. ರಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಡಾ. ಹೆಚ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಡಾ. ರಾಜಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥರಡ್ಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಗೌಡರು, ಬಸವರಾಜಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿನುತಾ ಆರ.ಬಿ., ಕರುಣೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ, ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ ಮಳಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊನ್ನಿಗನೂರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಡಾ. ವಿದ್ಯಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
