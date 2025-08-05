ನವದೆಹಲಿ,ಆ.೫- ಸರಿ ಸುಮಾರು ೧೭,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ೩೫ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ೫೦ ಕಂಪನಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ೨೫ ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಣದ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು’ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಡಜನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿಯಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಡೀಫಾಲ್ಟ್ನ ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಸೂಲಾತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ೨೦೧೭ ಮತ್ತು ೨೦೧೯ ರ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ೩,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು “ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಯೋಜನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
