ಅಪೌಷ್ಠಿಕ ಮಕ್ಕಳ ತ್ವರಿತ ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಡಾ.ಗಫುರ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.26-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ( ಜನನದ ದೋಷಗಳು, ರೋಗಗಳು, ಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ವಿಳಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳು ) ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅರೋಗ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಡಿ.ಗಫುರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರ್ಸಿಹೆಚ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಸ್ತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಾಲೂಕು ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಲಯ ಚಂದಾಪುರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸ್ವಸ್ತ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಜನನದ ದೋಷ, ರೋಗ, ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧಾರಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ . ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂಚೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಈಐಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ವಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದವರು ಗುರುಜಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸನೆ ಮಾಡುಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಬಿಎಸ್ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರ್ಬಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದವರು. ಡಿಈಐಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಡಾ.ರಾಜೇಶ್, ಡಾ. ಮಜಸಿರ್, ಡಾ ಈಶ್ವರ್, ಡಾ ಉಮಾಶಂಕರ, ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ತಂಡದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಡಾ. ಫೈಯೋಜ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರಾದ ಯoಕೋಬಾ, ಮೊಹಮದ್ ಆಸೀಫ್, ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ. ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ಮೊಗಲಪ್ಪ , ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿ ಐ ಈ ಆರ್ ಟಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಭಾರತಿ, ಶಿವರಾಂ ರಾಥೋಡ್, ಮಶಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲುಗೊಂಡು ಫಲಾನುಭಾವಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.
