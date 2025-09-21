ಚನ್ನವೀರ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ, ಪುರಾಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.21-ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನವೀರ ನಗರದ ಜೈ ಭವಾನಿ ನವ ಯುವಕರ ತರುಣ ಸಂಘದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನವರಾತ್ರಿ 31ನೇ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುನ್ನ ದಿನ, ಜೈ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಬಡಾವಣೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೈ ಭವಾನಿ ನವ ಯುವಕರ ತರುಣ ಸಂಘದ ಯುವಕರು ಉತ್ಸಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಜೈ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘದವರು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
