ದುಬಲಗುಂಡಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲ : ಹೊಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ಹುಮನಾಬಾದ : ಅ.8:ತಾಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಾದ) ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೆನೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥ ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವು ಶೀಥಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಭಯದ ವಾತಾರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾ ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ಕುಸಿತು ಬಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಯಾ ಗುತ್ತದೆ. ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ 1946 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು
ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಯಿಂದ ಎಂಟನೇಯ ತರಗತಿಯ ವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾ ಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳೆದು ಹೊಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳಾಗುವುದ ರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ರಾಹುಲ್ ಉದ್ಘಾ, ಸುಧಾರ್ಕ ಸಿಂಧೆ, ರವಿಚಂದ್ರ ಸಂಗಮ್, ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಗಮ್, ಬಲ್ಬಮ್ ಸಿಂಧೆ, ಶಾಬೀರ ಶಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಮಗಿಕರ, ಕೀಶೋರ ಸೂರ್ಯ ವಂಶಿ, ನಸೀರ್ ಸೌಧಗರ, ಅವಿನಾಶ ಗಾಯಕವಾಡ, ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಇಂದಿರಾನಗರ , ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.