Friday, April 10, 2026
ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಲು ನಾಟಕಗಳು ಅವಶ್ಯ!ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಮರೆತು ಕಲೆಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯಿರಿ : ರಾಜಶೇಖರ್ ನೀಲಂಗಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
ಸೇಡಂ,ಏ,10: ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕಲಾವಿದರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ನೀಲಂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಷ ಬ್ರ ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರರ 27ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ನವ ತರುಣ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಎಡೆ ಎತ್ತಿದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಗರುಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನಾಟಕ ಕಲೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವುದು ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಚಿಂಚೋಳಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. 2025/2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಮಾಹದೇವ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ರವರಿಗೆ ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಲೀಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮಳಖೇಡ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಲೀಕರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲೇಪೆಟ್ ಸಿಪಿಐ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್,ಗುರುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್,ಪತ್ರಕರ್ತರ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಗಿಮಠ ಮಲಕೂಡ,ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಲೀಕರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪುರಾಣಿಕ್,ಶರಣು ಅವಂಟಿ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಳಿಜೋಳ,ಸಂತೋಷ್ ಸಂಗಾವಿ,ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮರಗೋಳ,ನಾಗರಾಜ ನಂದೂರ್,ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಮ್ ಗುಡಿ, ಮಾರುತಿ ಹೊಕ್ಕಳ, ದಿನೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಣ್ಣೂರು,ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಐನಾಪುರ್,ಚನ್ನವೀರ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಜನಳ್ಳಿ,ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುರೇಶ್ ಬಿಜನಳ್ಳಿ,ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿಜನಳ್ಳಿ, ಸಂದೀಪ್ ಸಂಗಾವಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮಳಗೊಳ ಅಭಿಶೇಕ ಬಜಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.ಸ್ವಾಗತ ನಿರೂಪಣೆ ಗುರುರಾಜ ತಳಕಿನ ಮಾಡಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ನಾಟಕಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕಾರರು ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಮಾಲೀಕರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಸಂಗಮನಾಥ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಿಂಚೋಳಿ

ರಂಗಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ. ಈ ಅಸ್ತ್ರದ ಹರಿವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಂಕಾಗಬಾರದು.
ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಲಕೂಡ

