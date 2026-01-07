ನಾಟಕಗಳು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ:ಅಸ್ಕಿ

ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಜ.೭: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಂಕು-ಡೊAಕು ತಿದ್ದುವ ಮೂಲಕ ನವ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಸ್ಕಿ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ(ಕೊಣ್ಣೂರ) ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಾAಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಾAಬಿಕಾ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನೀಲಗಂಗಾAಬಿಕಾ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಮಾತು ಬಿದ್ದಿತು ಮೌನ ಗೆದ್ದಿತು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದ್ದAತೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೌಡ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿ ತೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಟಕವು ರಮ್ಯವಾದದು. ಇತ್ತಿಚೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನೋಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಯುವಕರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕಿ ಪೌಂಡೇಶನ್ವು ಕೂಡಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ(ಕೂಚಬಾಳ) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಾಟಕಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ನಾಟಕ ನೋಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ, ಹವ್ಯಾಸ, ರೂಢಿಗತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ೩೦ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿನೇಮಾ ನೋಡಿದ ನೆನಪು ನನಗಿಲ್ಲ, ನಾಟಕವೇ ಸಮಾಜದ ತಪುö್ಪ ತಿದ್ದುವ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡುಸಾಹುಕಾರ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮ ಕಲಾವಿದ ಬೀಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ ನೋಡಿದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ, ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತವೆ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯಬೇಕು. ಒಬ್ಬನೇ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಶಿವಶಂಕರಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಾನಿದ್ಯವನ್ನು ವೇ.ಕಂಠಯ್ಯ ಮಠ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಯಾಥಗಿರಿ, ಬಸವರಾಜ ಜೀರಲಭಾವಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಶವಾನಂದ ಅಲದಿ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಆಯ್.ಕಡಕೋಳ, ಬಸನಗೌಡ ದೋರನಳ್ಳಿ, ಈರಗಂಟೆಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅಮ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಸಿದ್ದು ಚೋಕಾವಿ, ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಜೀರಲಭಾವಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಅಂಬ್ರೇಷ ಬಿರಾದಾರ, ಜಗದೀಶ ದೋರನಳ್ಳಿ, ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿ ಮುತ್ತು ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ರಾಮ ಪಡಶೇಟ್ಟಿ, ಬಳಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
