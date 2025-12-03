ನಾಟಕವು ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ; ಪ್ರೊ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.3-ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಟಕವು ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕøತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಾಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೆÇ್ರ. ಖಾಗೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಶಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, &quoಣ;ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕøತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏಕಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ
ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕøತಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಧನವಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕವು ಪುರಾತನ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕವು ಮಹಾನ್ ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಶ್ರೀನಗರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ರವೀಂದರ್ ನಾಥ್, ;ನಾಟಕವು ನಮಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾಟಕವು ಮಾನವ
ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಟಕವು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಹ -2020 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆÇ್ರ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ, ಇಈಐU ಹೈದರಾಬಾದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ;ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿವೆ. ನವೋದಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪುರಾಣವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾಟಕವು ಜೀವನದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆತ್ಮ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಇದ್ದಂತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹೃದಯಹೀನತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾಟಕವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೆÇ್ರ. ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪೆÇ್ರ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ, ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ನಾಯಕ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೆÇ್ರ. ಹೆಗಡಿ, ಡಾ. ರಾಜಣ್ಣ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಡೀನ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಜೆಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
