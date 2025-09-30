ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಡಾ.ವಸಂತ ನಾಶಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.30-ನಗರದ ಕೆಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ವಸಂತ್ ನಾಶಿಗೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಡು ಮಾಡುವ 2025 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂದು ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪೆÇ್ರಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಂತಾ ಡಾ. ನಿರ್ಮಲ ತಿರ್ಗಾಪುರ್ , ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಮದನ್ಕರ್ ಡಾ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋಳಕೆರೆ ಡಾ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮದನ್ಕರ್ ಡಾ. ದತ್ತುರಾಯ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

