ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈತಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಕರೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹದಿ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಓದು ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ,ಕಲಬುರಗಿ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಶಯ ನುಡಿ ಆಡಿದ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಸ,ಕಿಟೆಲ್ ಅವರುಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ,ಧರ್ಮ ದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ- ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ- ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ.ದೇವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ,ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕøತಿ,ಕಲೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರಿಯ ಬೇಕೆಂದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ- ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ.ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾಗರಾಳ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಡಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದವರು.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು.ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ಸಂಗ್ರಹ, ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ,ಸಂಶೋಧನೆ, ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವೆಂದು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ.ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಜಿತಾ ವಹಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೃತಿ,ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶರಣಲತಾ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಮತಾ ,ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪೆÇ್ರ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಾಟೀಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ಗವಿಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಆಡಿದರು.
ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ಚಿ.ಸಿ.ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಮದಾನೆ,ಕಾಳೇಶ ಜೇವರ್ಗಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರಡಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹದಿ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಓದು ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಸಿದ್ಧರಾಮ ಹೊನ್ಕಲ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.