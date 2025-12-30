ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ 1 ರಂದು

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.30: ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ,ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ
ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಘಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಕೋರ್ಟ ರಸ್ತೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜನಿಯರ್ಸ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ,ನಿಮ್ಹಾನ್ಸನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮೀಷನ್ ಚೇರಮನ್ ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು , ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿಯ
ಡಾ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಾಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವದು
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ,ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಸೈಯದ್ ಮಹಮದ್ ಅಲಿ-ಅಲ್-ಹುಸೈನಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ (ಡೀ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ವೈ. ಎಂ. ಜಯರಾಜ ಅವರು ಆಗಮಿಸುವರು.ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್. ಡಿ ಅವರು
ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವರು.ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಶಂಕರ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಹೆಚ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ನರೇಂದ್ರ ಬಡಶೇಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಪಿ. ಎಂ. ಬಿರಾದಾರ,ಡಾ. ಎಸ್. ಎ. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ,ಸದಾನಂದ ಮಹಾಗಾಂವಕರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು.
