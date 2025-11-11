ಕಲಬುರಗಿ,ನ.11: ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರರಾವ ಮಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ವಾಹಿನಿಯವರು ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಹೀರೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂಟಿ, ಅಕ್ಷಯ ದರ್ಗಿ, ನಾಗಭೂಷಣ ವಳಕೇರಿ ಅವರು ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರರಾವ ಮಲ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.11: ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮಲ್ಹಾರರಾವ ಮಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ವಾಹಿನಿಯವರು ಕೊಡ ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಹೀರೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.