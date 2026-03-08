Sunday, March 8, 2026
ಡಾ. ಗುರುರಾಜ್ ಮುಕರಂಬಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.8: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಶಾಲೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಜಿಯೋಸ್ಪಿಯರ್‍ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಗುರುರಾಜ್ ಮುಕರಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಗೋಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು, ನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಮೇಜ್ ಪೆÇ್ರಸೆಸಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಎಐ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಮೇಜ್ ಪೆÇ್ರಸೆಸಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಿಯೋಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೂ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು

