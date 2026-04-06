Monday, April 6, 2026
ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಆಶಾದೀಪ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ: ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಆಶಾದೀಪ ಡಾ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ: ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ

Kalaburgi_Newsroom
ಕೊಲ್ಹಾರ: ಏ.6:ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ ಎಂದು ಕೊಲ್ಹಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಹೇಳಿದರು

ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರ 119 ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ
ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ಆಶಾ ದೀಪವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಆಹಾರ, ರೈಲ್ವೆ, ರಕ್ಷಣಾ, ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಾರತದ ದೇಶವನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುನೀಲ್ ಮದ್ದೀನ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ ಹಟ್ಟಿ, ಎನ್ ಕೆ ನದಾಫ, ಸೈಫಾನ್ ಕೊರ್ತಿ, ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಂಡಿ , ಆರ್ ಆಯ್ ಹುಡೇದ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ ಎಸ್ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪಗೋಳ, ಮುಖಂಡರಾದ ಧಶರತ ಈಟಿ, ಬಾಬು ಭಜಂತ್ರಿ, ನಿಂಗು ಗಣಿ,ಅಪ್ಪಾಸಿ ಮಟ್ಯಾಳ, ಶಿಡ್ಲಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ, ಶಿಡ್ಲಪ್ಪ ಮಾದರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಈಟಿ, ಅಮ್ಮಿನಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿ, ಸೋಮು ಬ್ಯಾಲಾಳ, ಬಸವರಾಜ ಚಲವಾದಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಮೇತ್ರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಗಾನಗರ, ಗುರು ಚಲವಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮನು ಪತ್ತಾರ ಕಲಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಈಟಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

