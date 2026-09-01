ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಅಪ್ಪ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.1: ‘ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ’ ಮತ್ತು ‘ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ’ಗಳೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಕಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಗೋದುತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ.ಕಲ್ಪನಾ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 40 ದಿನಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ,
ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ “ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ದೀಪ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವುದು ನಿಜವಾದ ದಾಸೋಹ.”ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.
ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿವು ನಿವಾರಿಸದೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.
ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅನ್ನವು ದೇಹವನ್ನು ಪೆÇೀಷಿಸಿದರೆ, ಜ್ಞಾನವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೆÇೀಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅವರ ದಾಸೋಹ ಚಿಂತನೆಯು ಮಾನವನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮಹಾನ್ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. “ಅನ್ನದಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ದಾಸೋಹ ಚಿಂತನೆ ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.1: ‘ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ’ ಮತ್ತು ‘ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ’ಗಳೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಕಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಗೋದುತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಡಾ.ಕಲ್ಪನಾ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.