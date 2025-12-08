ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಗದ ಕಣ್ಣು:ಶಾಸಕ ಡಾ ಅಜಯಸಿಂಗ

ಜೇವರ್ಗಿ :ಡಿ.೮:ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಮೋಘ ಶಕ್ತಿ ಜಗದ ಕಣ್ಣು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಡಾ ಅಜಯ ಸಿಂಗ ಹೇಳಿದರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೬೯ನೇ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹಾ ಪರಿನಿರ್ಮಾಣ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಶೋಷಿತ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಯಿಂದ ನಲಿಗಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಣೆಬರಹ ಬರೆದ್ದು ನ್ಯಾಯವದಿಗಿಸಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸoವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹರನಾಳ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಂತೆ ತೇವಾ ಧಮ್ಮ ನಾಗಪುರ ಸಿದ್ಧ ಕವೀರನಂದ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮರುಳ ಶಂಕರ ದೇವರು ಗುರು ಪೀರ ಚಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ : ಲಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಕೋರಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು . ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಜನ ಹೋರಾಟ ವಹಿಸಿದರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಾಗಿ ಮಾಪಣ್ಣ ಜ ಕಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಜನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರುಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾಹು ಸೀರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚನ್ನೂರ್ ಚನ್ನುರ ಭೀಮರಾಯ ನಗನೂರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಡಚಿ ಪುಂಡಲೀಕ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕಸಾಪ ಎಸ ಕೆ ಬಿರೆದಾರ್ ಮುಖಂಡರು ಆದೆಪ್ಪ ಸಾಹು ಸಿಕೇರ ವಕೀಲರು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದು ಕೆರೂರ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ ರವಿ ಕುಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಬಾಯಿ ಹ ನ್ನು ರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾರ ಡ ಗಿ ಪಿಡಿ ಓ ರಾಜಶ್ವರಿ ಕಬಾಡೆ ದಲಿತ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸಣ್ಣ ಸರಕಾರ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಸಿದ್ರಾಮಕಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಟೆಕಾರ್ ಬಸಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಮ ರೈಮಾನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಟ್ಟಿಸoಗಾವಿ ತಾತ ನ ಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಪಣ್ಣ ಅರಬೋ ಳ ಶಿವುಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಲಕ್ಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಜಡಿ ಮಹಾದೇವ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವ ರತ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವರಾಜ್ ಆರಬೋಳ ಯಶವಂತ ಮಂದೇವಲ್ ಶರಣಬಸವ ಹನ್ನುರ ರವಿ ಸರಕಾರ ಹನಮಂತ ಮಂದ್ರ ವಾ ಡ ಸಂಗಣ್ಣ ಗoವ್ಹರ ನಿರೂಪಣೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಬಾಬುರಾವ ಕಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು