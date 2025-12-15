ಕಲಬುರಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಾಧಕ ಬಾದಕ ಸಂವಾದ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.15-ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರ ದರ್ಶನ ಡಿಡಿ1 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದ ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಲಯದ ಹೆ ಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಗ್ಯವಾ ನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಂದು ದಿಢೀರನೆ ಎರ ಡು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊ ಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ,ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನವಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಕಾಶ ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶ ನ ಡಿಡಿ1ಈ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ನಮ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾ ಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೀವ ನಾಡಿಯಾಗಿ,ಜನರ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಂತಿದ್ದು,ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ,ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ, ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸುಮಾರು 2021ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶ ದಂತೆ ದೂರದರ್ಶನ ಮುಚ್ಚ ಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿ ಳಿದು ಪುನರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಲಕರ ಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಕುಲರ್ಣಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ,ಈಕೇಂ ದ್ರಗಳು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಈ ಭಾ ಗದ ಜನರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಸ್ವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರ ಕಾಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕೊನೇಕವರು ಮಾತನಾಡಿ,ನಾವು ಚಿಕ್ಷವರಿ ದ್ದಾಗಲಿಂದ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ವರು ಈಗ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಹೊಸ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆಅನುದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹ ಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರು,ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಹಿಪಾಲರಡ್ಡಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಕಲ ಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಗ ಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವು ದೇಕೆ?ಈಗ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು ವುದೇಕೆ?ಇವು ನಮ್ಮ ಬದು ಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ,ಈ ಹೋರಾಟದ ರೂವಾರಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಮಾಲಿ ಪಾಟೀರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉಗ್ರ ವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಯ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮ ರ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರ ರಣು ಪಪ್ಪಾ ಅವರು ಮಾತ ನಾಡಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಲೂ ಈ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂ ಭಗಳಾಗಿವೆ.ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದು ಇ ವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಬೋನಾಳ ಮಾತನಾಡು ತ್ತಾ,ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀ ಯ ಮುಖಂಡರೆ ಕಾರಣರಾ ಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಮಾಲಿಪಾಟೀರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶ ಕ ಭಾಗ್ಯವಾನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಬೀದರಿನವನು ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು,ಇದೆಲ್ಲಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ದೂರದರ್ಶನ ಚಟುವ ಟಿಕೆಗಳು ಪುನ:ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು,ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ, ಸಂಗಮೇಶ ಇದ್ದ ರು.ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರಭು ನಿಷ್ಟಿ ಯವರು ಮಾಡಿದರು.
ಆ ಕಾಶವಾಣಿ,ದೂರದರ್ಶನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಡಾ.ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕರಡ್ಡಿ, ಸಾಹಿತಿ ಪ. ಮಾನುಸಗರ,ಬಸವರಾಜವ ನಂದಿದ್ವಜ, ಬಾಬುರಾವಕೋಬಾಳ, ನಾರಾಯಣ ಎಂ.ಜೋಶಿ, ಸುರೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಮಾಲಾ ಕಣ್ಣಿ,ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷ ತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಪಿ.ಸಜ್ಜನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.15-ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರ ದರ್ಶನ ಡಿಡಿ1 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದ ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಲಯದ ಹೆ ಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಗ್ಯವಾ ನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಂದು ದಿಢೀರನೆ ಎರ ಡು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊ ಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ,ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದರು.