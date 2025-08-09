ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಡೋಣಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ!

ಜಿ.ಪಿ. ಘೋರ್ಪಡೆ
ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಅ.೯: ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬAದಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗುತ್ತಿಹಾಳ, ಬೋಳವಾಡ, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಹರನಾಳ, ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಿಮೇಗೆ ಸಂಬAದಿತ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಡೋಣಿ ನಧಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾದ ಬೀಜಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯೂ ಕೂಡಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಯು ಡೋಣಿ ನಧಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವದು ನಧಿ ತೀರದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿ, ತೋಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಅಲ್ಲದೇ ಕಬ್ಬು ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯುವ ನಿರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಡೋಣಿ ನಧಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಡೋಣಿ ನಧಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊAಡು ಇರುವ ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ, ಬೋಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಹರನಾಳ, ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ರೈತರು ನೂರಾರು ಏಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯೦ ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೋಣಿ ನಧಿಯ ಪ್ರವಾಹ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದು ಈ ನಧಿಯ ಪ್ರವಾಹ ನುಗ್ಗಲು ಡೋಣಿ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊAಡಿರುವ ಹೂಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಹೂಳಿಂದ ನಧಿಯ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳೇತ್ತಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲಾ.
ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ರಬಸದ ಮಳೆಗೆ ಡೋಣಿ ನಧಿಯು ಕಳೆದ ೪ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ವಿಜಯಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಹಡಗಿನಾಳ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಕೀಹಾಳ ಹಳ್ಳದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ದೂರದ ಊರು, ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಂತಾಗಿದೆ.
ತಾಳಿಕೋಟೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪೂರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಡೋಣಿ ನಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ೪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿAದ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ೩೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇಯು ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ೪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಲಸಮ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ೪ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಡೋಣಿ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.
ಡೋಣಿ ನಧಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಳುವ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವರೆಗೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮೂಕೀಹಾಳ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಂಚಾರವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಗುತ್ತಿಹಾಳ, ಬೋಳವಾಡ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹರನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬAದಿಸಿ ಡೋಣಿ ನಧಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊAಡಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಡೋಣಿ ನಧಿಯ ಪ್ರವಾಹ ನುಗ್ಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಮಣ್ಣು ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಲ್ಲಾ ಡೋಣಿ ನಧಿ ಪ್ರವಾಹ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಅವಾಂತರಗಳಾದರೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಬೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲಾ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳಿಲ್ಲಾ.
ರಾಮು ಜಂಬಗಿ
ಗುತ್ತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
ನಧಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೊದ ಅಶೋಕ ಲೈಲೆಂಡ್
ಡೋಣಿ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷೀಸಿದ ಅಶೋಕ ಲೈಲೆಂಡ್ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಬಂಡ ದೈರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ದಾಟಲು ಹೋಗಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ೩ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಠವಶ್ಯಾತ ಚಾಲಕ ನಧಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಬಧುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊAಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ
ಡೋಣಿ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳಗಡೆಗೊಂಡು ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತದ ಯಾವೋಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬರದೇ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊAಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ ಕೂಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳಿಯದೇ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಾಗೂ ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸಂಬAದವಿಲ್ಲವೆAಬವAತೆ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶ ಮಾಡಿರುವದು ಏಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೀಸಿದ್ದಾರೆ.