ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಗ್ರಹ

ಜೇವರ್ಗಿ:ಅ.೯:ಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಪಿ & ಯೂ-ರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಕಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ.
ರೈತರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದರಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆಗೋಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ರೈತ-ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಆಕ್ರೋ ಮಾಲೀಕ-ರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,ನಿನ್ನೆಯ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ & ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಆಗೋಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ ಹಳ್ಳಿ ರೈತ-ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಚಾಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕ್ಕಾದ ಆಗೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಈಶ್ವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
